Cuồng ghen, gã đàn ông khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại rồi phóng hỏa

(VTC News) -

Chiều 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Chung (SN 1970, trú ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Công an đang lấy lời khai của Nguyễn Phước Chung.

Theo thông tin ban đầu, do ghen tuông nên thời gian gần đây Chung và vợ là chị H.T.C.N. (SN 1970) phát sinh mâu thuẫn và hay cự cãi.

Khoảng 10h ngày 1/11, Chung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ. Sau đó, Chung khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ ra ngoài. Lúc này, trong nhà còn có bé N.H.Đ (SN 2014, cháu ngoại của Chung). Chung đưa điện thoại cho cháu ngoại vào phòng ngủ để chơi game.

Đến 10h30 cùng ngày, sau khi uống rượu, Chung nảy sinh ý định đốt vợ rồi tự sát. Thấy vợ đang nằm ngủ giữa nhà, hắn vào phòng lấy mền rồi trùm lên người vợ và lấy thớt đập đầu nạn nhân. Tiếp đó, Chung lấy can nhựa chứa 4 lít xăng đổ lên, bật lửa đốt.

Nhiều người xung quanh thấy khói bốc ra từ trong nhà Chung nên cùng nhau phá cửa sổ cứu thoát cháu ngoại của Chung ra ngoài. Vợ chồng Chung cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.