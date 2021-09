Chồng ghen tuông, đánh vợ cũ nhập viện rồi nhảy hồ tự tử

(VTC News) -

Chiều 8/9, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể Trương T. T. (SN 1981, trú TDP 12, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) tại hồ Tân An.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân tại hồ Tân An.

Trước đó, chiều 7/9, T. đến nhà chị Trần T. D. (SN 1983, trú thôn Tân Lập, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk)- là vợ cũ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc nói chuyện thì xảy ra cãi vã, T. dùng vật cứng đánh vào người chị Dung khiến nạn nhân ngất xỉu và được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

Sau đó, Trung ra khu vực hồ Tân An (thị trấn Phước An) rồi nhảy xuống hồ tự tử.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là ghen tuông. T. và vợ cũ có 2 người con chung và có hoàn cảnh rất khó khăn.