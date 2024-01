CSGT TP.HCM xử phạt loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1

(VTC News) -

Chiều 12/1, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) thông tin về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP.HCM.

Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM ra quân cao điểm Tết Giáp Thìn 2024.

Theo đại diện Phòng PC08, trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024, tại tuyến quốc lộ 1, CSGT tổng kiểm soát 1.518 phương tiện, gồm: 294 xe khách, 603 xe tải, 140 ô tô con, 112 xe container, 367 xe máy, 2 phương tiện khác.

CSGT lập biên bản xử lý 209 trường hợp, trong đó có 52 tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn.

CSGT TP.HCM kiểm soát hơn 1.500 phương tiện, xử phạt 209 trường hợp trong ngày đầu ra quân trên tuyến quốc lộ 1.

Lực lượng CSGT đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 19 tài xế, tạm giữ 67 phương tiện (4 ô tô, 63 xe máy).

Trước đó, tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra ngày 11/1, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, năm 2023, lực lượng công an phát hiện và xử lý hơn 651.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ hơn 1.500 ô tô, hơn 153.000 xe máy và hơn 1.200 xe 3 bánh, 4 bánh. Trong đó, hơn 128.000 phương tiện bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn, chiếm gần 20%.

Qua các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, số lượng phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn đã tăng lên. Đặc biệt, nhiều người vi phạm không lên làm việc với cơ quan chức năng, không đóng phạt do giá trị phương tiện thấp.