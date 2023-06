Chặn xe hết hạn đăng kiểm, CSGT TP.HCM bắt giữ kẻ lừa đảo đang lẩn trốn

(VTC News) -

Ngày 9/6, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao Nguyễn Văn Chiến (SN 1999, ngụ Quảng Ngãi) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.

Lực lượng CSGT Bình Triệu bắt giữ Nguyễn Văn Chiến. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 9h45, ngày 8/6, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ vòng xoay Linh Xuân, TP Thủ Đức, tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu kiểm soát ô tô BKS 76A-064.XX, ghi nhận ô tô do Nguyễn Văn Chiến điều khiển đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Qua xác minh, ô tô con được Chiến thuê của ông H.K.P. (SN 1990, ngụ tại Quảng Ngãi) từ 8/5/2023. Dù ông P. đã nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe nhưng Chiến không hợp tác.

Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã đưa Chiến và chiếc xe nói trên về Công an phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, để tiếp tục điều tra xác minh.

Công an phường Linh Xuân (TP Thủ Đức) xác định Chiến đã bị khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Quảng Ngãi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lương Ý