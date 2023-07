Công ty vận hành tàu lặn Titan dừng hoạt động

(VTC News) -

Thông tin đăng tải trên website công ty cho biết, OceanGate sẽ dừng mọi hoạt động thăm dò và thương mại. "OceanGate đã dừng tất cả hoạt động thăm dò và thương mại", OceanGate thông báo, song không nêu lý do cụ thể và hiện chưa rõ khi nào công ty hoạt động trở lại.

Website công ty cũng cho hay, OceanGate đã lên kế hoạch cho hai chuyến thám hiểm tàu Titanic vào tháng 6/2024.

Tàu lặn Titan. (Ảnh: Reuters)

Các nhà chức trách Mỹ và Canada đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ dưới đáy biển hồi tháng 6, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Các nạn nhân được cho là đã chết ngay lập tức khi tàu bị ép nát dưới áp suất nước khổng lồ ở Bắc Đại Tây Dương ở độ sâu 3.800 m.

Danh sách người thiệt mạng trên tàu lặn Titan gồm Giám đốc điều hành OceanGate, Stockton Rush, tỷ phú người Anh Hamish Harding, nhà thám hiểm người Pháp Paul-Henri Nargeolet, nhà tài phiệt Anh - Pakistan Shahzada Dawood và con trai Suleman.

OceanGate là công ty sở hữu và vận hành tàu lặn. Vụ tai nạn đã đặt ra câu hỏi về nguy cơ mất an toàn từ các cuộc thám hiểm đáy biển do các công ty tư nhân như OceanGate tổ chức. Bên cạnh đó có bằng chứng cho thấy OceanGate đã bỏ qua các nguyên tắc an toàn khi thay đổi thiết kế của tàu lặn Titan.

Các nhà chức trách đã thu hồi những phần thi thể được cho là của con người từ các mảnh vỡ được tìm thấy dưới đáy đại dương và đưa đến cảng St. John's, Newfoundland, Canada.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)