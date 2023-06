Trục vợt thành công xác tàu lặn Titan, phát hiện nhiều thi thể

(VTC News) -

Reuters dẫn tuyên bố của lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết, nhóm cứu hộ đã trục vớt thành công những gì còn sót lại của tàu lặn Titan gần vị trí xác tàu Titanic sau vụ tai nạn làm 5 người thiệt mạng. Bên cạnh đó cũng tìm thấy những thi thể được cho là của con người gần những mảnh vỡ gần tàu Titan.

Cũng theo Reuters, những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc tàu lặn Titan xấu số và những phần thi thể đã được tàu Horizon Arctic của Canada đưa về bến cảng St. John's ở Newfoundland vào ngày 28/6.

Các mảnh vỡ của tàu lặn Titan được bốc dỡ lên bờ tại cảng St. John's ngày 28/6. (Ảnh: Reuters)

Theo tuần duyên Mỹ, các bằng chứng quan trọng trên sẽ chuyển đến Mỹ để phân tích và đánh giá bởi một ủy ban điều tra hàng hải nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Phía Mỹ cũng sẽ tiến hành khám nghiệm những phần thi thể được cho là của con người tìm thấy xung quanh xác tàu lặn Titan.

Việc trục vớt thành công các mảnh vỡ của tàu lặn Titan được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ thêm nguyên nhân của vụ nổ thảm khốc đã làm vỡ tan thân con tàu trong chuyến tham quan xác tàu Titanic ngày 18/6.

Ủy ban an toàn giao thông vân tải của Canada cũng sẽ mở một cuộc điều tra riêng về vụ tai nạn.

Ngày 18/6, trong quá trình lặn xuống đáy Đại Tây Dương tham quan xác tàu Titanic, tàu lặn Titan chở theo 5 người gồm: Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, tỷ phú Anh Hamish Harding, hai cha con doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood và nhà hải dương học người Pháp thì bất ngờ mất liên lạc với tàu nổi Polar Prince.

Việc phân tích các mảnh vỡ được thu hồi có thể tiết lộ manh mối quan trọng về những gì đã xảy ra với Titan. (Ảnh: Reuters)

Tàu Polar Price đóng vai trò thả và thu hồi tàu lặn Titan, cũng như giữ liên lạc với Titan trong suốt hành trình thám hiểm.

Vụ tai nạn đã đặt ra câu hỏi về nguy cơ mất an toàn từ các cuộc thám hiểm đáy biển do các công ty tư nhân như OceanGate tổ chức. Bên cạnh đó có bằng chứng cho thấy OceanGate đã bỏ qua các nguyên tắc an toàn khi thay đổi thiết kế của tàu lặn Titan.

Cũng theo Reuters, ngày 22/6, xác tàu lặn Titan được một tàu lặn robot phát hiện dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 480 m (vị trí xác tàu Titanic nằm ở độ sâu hơn 3.800 m). Việc tìm thấy xác tàu đã khép lại cuộc tìm kiếm người sống sót kéo dài 5 ngày của nhiều quốc gia.

"Nhóm của chúng tôi đã hoàn thành các hoạt động ngoài khơi, nhưng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ và sẽ rời khỏi Horizon Arctic vào sáng nay", Công ty Pelagic Research, đơn vị vận hành robot, cho biết trong một tuyên bố. Công ty từ chối bình luận thêm, trích dẫn lý do bảo mật.

Trà Khánh (Nguồn: Reuters)