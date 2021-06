Công an Hà Nội vận động tội phạm trốn truy nã 5 năm ra đầu thú

(VTC News) -

Ngày 13/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vừa phối hợp với Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vận động đối tượng truy nã Vũ Văn Thắng (SN 1983, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đến cơ quan công an đầu thú.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2016, Thắng bị TAND quận Cầu Giấy xét xử 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tuy nhiên, đến thời điểm thi hành án, Vũ Văn Thắng lại bỏ đi khỏi địa phương và bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã.

Vũ Văn Thắng đến cơ quan công an đầu thú. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua rà soát, cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn, Công an phường Phố Huế và Công an phường Định Công nắm bắt được thông tin Vũ Văn Thắng xuất hiện trên địa bàn phường Định Công nên đã vận động Thắng đến cơ quan công an đầu thú.

Sáng 4/6, Vũ Văn Thắng đến Công an phường Phố Huế đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Phố Huế đã bàn giao Thắng cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội để xử lý.