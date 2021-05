Tuần tra phòng chống dịch, công an tóm được kẻ trốn truy nã

(VTC News) -

Ngày 30/5, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh) vừa bắt giữ được kẻ trốn truy nã là Nguyễn Văn Sáng (SN 1976, trú tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19.

Theo cơ quan công an, chiều 27/5, tổ công tác của Công an xã Kim Chung làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Bầu (xã Kim Chung).

Nguyễn Văn Sáng bị Công an xã Kim Chung phát hiện bắt giữ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công an phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, khi thấy lực lượng chức năng thì người này nhanh chóng lẩn trốn. Ngay khi phát hiện, tổ công tác Công an xã Kim Chung lập tức đuổi theo và đưa người đàn ông về trụ sở để làm việc.

Sau đó, Công an xã Kim Chung xác định được người này là Nguyễn Văn Sáng đang bị Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) truy nã theo quyết định truy nã theo quyết định số 04 ngày 30/9/2019 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện Công an xã Kim Chung đã làm thủ tục bàn giao Nguyễn Văn Sáng cho Công an huyện Sơn Dương để điều tra, giải quyết vụ việc.