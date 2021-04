Bắt được người Hàn Quốc trốn truy nã ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 30/4, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và các đơn vị chức năng bàn giao kẻ bị truy nã Han Youngki (SN 1974; quốc tịch Hàn Quốc) cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Theo cơ quan công an, trước đó, lực lượng Công an quận Cầu Giấy rà soát địa bàn thì phát hiện một người nước ngoài trú tại phường Trung Hòa có biểu hiện nghi vấn.

Kẻ bị truy nã Han Youngki tại cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an quận Cầu Giấy làm rõ được người này là Han Youngki đang bị Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 25/4, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Han Youngki tại một căn hộ chung cư cao cấp ở khu đô thị An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Đến ngày 28/4, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an và các đơn vị chức năng tiến hành bàn giao Han Youngki cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xử lý theo thẩm quyền.