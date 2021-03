Hai bị can trốn truy nã bị bắt sau gần 1 năm đánh gục nam thanh niên

(VTC News) -

Ngày 23/3, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an huyện Đan Phượng bắt giữ được 2 kẻ bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" là Nguyễn Trường Giang (SN 1999, trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Bắc (SN 1999, trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Theo cơ quan công an, tối 15/6/2020, Giang và Bắc đang ngồi uống rượu thì nhận được điện thoại của một người bạn bị đánh tại cây xăng xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) nên cả hai rủ nhau đến hỗ trợ bạn.

Khi đến nơi, hai bên lao vào hỗn chiến khiến 1 nam thanh niên của nhóm đối thủ bị đánh gục tại chỗ. Thấy vậy, Giang và Bắc lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Trường Giang (trái) và Nguyễn Ngọc Bắc (phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 7/12/2020, Công an huyện Ba Vì ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Ngọc Bắc về tội "Cố ý gây thương tích", nhưng 2 người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/3/2021, Công an huyện Ba Vì ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Ngọc Bắc.

Đến sáng 21/3/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đan Phượng bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi hắn đang lẩn trốn tại phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ được Nguyễn Ngọc Bắc khi hắn đang trốn tại thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hiện Công an huyện Đan Phượng bàn giao 2 bị can trên cho Công an huyện Ba Vì để đơn vị này điều tra, xử lý.