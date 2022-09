Công an Bình Dương: Khi báo cháy, có khách còn kéo nhân viên vào đóng cửa lại

(VTC News) -

Sáng 8/9, tại buổi họp báo thông tin về vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết tại TP Thuận An (Bình Dương), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin cụ thể về công tác cứu nạn tại hiện trường.

Khi PV hỏi vì sao lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường từ sớm, nhưng không dập được lửa, ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết, do vụ cháy xảy ra ở phòng tầng 3, lan rất nhanh, nhiều khách không hợp tác sơ tán.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, ngay từ lúc phát hiện hoả hoạn, nhân viên quán karaoke đã báo cho quản lý và tập trung chữa cháy. Sau đó, nhân viên đi các phòng để báo cho khách đi ra lối thoát hiểm.

Thế nhưng khi lực lượng chữa cháy đến thì hầu hết các phòng chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Do đó, dù các chiến sĩ đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu.

"Khi nhân viên kêu gọi khi vụ cháy xảy ra thì phải chạy ra lối thoát hiểm nhưng một số đóng cửa phòng tiếp tục hát... Nhân viên quản lý cơ sở karaoke đến gõ cửa đề nghị đi ra khỏi lối thoát hiểm để tránh nguy hiểm nhưng hầu như không chấp hành. Có phòng còn cố tình kéo tay nhân viên vào trong và đóng cửa lại", ông Quyên nói.

Hầu hết những người nghe nhân viên nhắc nhở và thoát thân bằng cách chạy xuống tầng trệt, chạy ngược lên tầng thượng đều được cứu.

"Nhiều người cố tình ở lại phòng hát hoặc sau đó chạy vào phòng vệ sinh đều tử vong. Khi phá cửa phòng vệ sinh có diện tích rất nhỏ, cảnh sát đã phát hiện nhiều thi thể nằm chồng lên nhau", ông Quyên thông tin.

Về tình hình sức khoẻ các nạn nhân sống sót, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết đang có 2 ca nặng đã được phẫu thuật, tiên lượng không tốt.

"1 người sinh năm 2006 bị gãy hai xương, 1 nữ bệnh nhân sinh năm 1995 bị gãy xương cổ chân, gót chân và xương mắt cá, hiện đã được phẫu thuật. 2 bệnh nhân này đang phục hồi", ông Huỳnh Minh Chín cho biết.