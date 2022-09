Giám đốc Công an Bình Dương: Sớm khởi tố điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú

(VTC News) -

Sáng 8/9, tại buổi họp báo thông tin về vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết tại TP Thuận An (Bình Dương), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo sớm khởi tố điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong sáng nay, đơn vị tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm việc với chủ quán karaoke, quản lý, giúp việc, kinh doanh để xác minh quy trình hoạt động của quán karaoke này. Từ việc khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân, trách nhiệm người liên quan.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Tới thời điểm này, có 17 nạn nhân nam, 15 nạn nhân nữ. Đã làm rõ danh tính 17 nạn nhân để nhận tử thi và lo an táng.

"Một số nạn nhân cháy nặng, cần kiểm tra ADN để gia đình có thể nhận diện được", ông Quyên nói.

Theo ông Quyên, thời điểm vừa phát hiện vụ cháy, ông đã huy động lực lượng sớm nhất có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do cháy xảy ra ở phòng tầng 3, lan rất nhanh nên khó khống chế.

Việc hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy đều đã được phổ biến cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh karaoke. Song, khi vụ cháy xảy ra, trong điều kiện hoảng loạn về tâm lý, tinh thần, nhiều người đã không thực hiện đúng.

"Trong hôm nay sẽ kiểm tra quy chuẩn của quán karaoke này để có thể thông tin cụ thể về việc bố trí thang bộ, thang máy, lối thoát trên, lối thoát dưới", ông Quyên cho hay.