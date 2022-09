Quán karaoke cháy ở Bình Dương từng bị công an xử phạt nhiều lần

(VTC News) -

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An cho biết, hàng năm Công an TP Thuận An đều tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú. Đồng thời, hướng dẫn cơ sở duy trì các điều kiện an toàn PCCC như lập hồ sơ quản lý, phương án chữa cháy cơ sở, huấn luyện cho đội PCCC cơ sở, thực tập phương án chữa cháy theo quy định...

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Công an TP Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính với cơ sở karaoke An Phú 5 lần, ra quyết định xử phạt tổng số tiền 34.750.000 đồng với các vi phạm như hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động 35 nhân viên.

"Đánh giá chung là công tác quản lý Nhà nước các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép, quản lý hoạt động cơ bản thực hiện đảm bảo đúng các quy định pháp luật về cấp phép kinh doanh, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cấp giấy phép kinh doanh karaoke", ông Tâm nói.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, trong sáng nay vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm việc với chủ cơ sở karaoke An Phú, làm việc với quản lý, giúp việc kinh doanh, quy trình hoạt động của cơ sở karaoke này.

"Từ việc khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân, trách nhiệm người liên quan", ông Quyên nói.