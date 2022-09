Cháy karaoke ở Bình Dương: Chủ quán hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 30 triệu đồng

(VTC News) -

9h sáng nay (8/9), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke An Phú làm 33 người chết. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân trong vụ cháy.

Với hộ kinh doanh karaoke An Phú, ông Tâm thông tin quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, thường trú phường An Phú) làm chủ cơ sở, được thiết kế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2, gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng). Quán có 29 phòng hát.

Quán karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016 đến nay, có đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Điệp thông tin tại buổi họp báo.

Về quá trình thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình các nạn nhân, TP Thuận An đã thăm hỏi 11 bệnh nhân bị thương, hỗ trợ bước đầu mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng để mua thuốc men. Với nạn nhân tử vong, TP hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu đồng.

"Chủ quán karaoke An Phú cũng sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 30 triệu đồng để lo hậu sự", ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Thuận An tổ chức kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh karaoke, phạt 500 triệu đồng, rút giấy phép 5 cơ sở.

Về nguyên nhân ban đầu, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân có khả năng phần lớn là do sự cố chập đường dây điện.

"Đây là vụ cháy nghiêm trọng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an phối hợp lực lượng chức năng làm rõ. Tuy nhiên theo thông tin ban đầu của nhân chứng và nhận định của lực lượng chức năng, nguyên nhân có khả năng phần lớn là do sự cố chập đường dây điện", ông Điệp cho hay.

Trước đó, chiều 7/9, UBND tỉnh Bình Dương đã có báo cáo vụ cháy quán karaoke An Phú gửi Văn phòng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP Thuận An) do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2 (cao 3 tầng), trong đó có 29 phòng hát; quán karaoke An Phú được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh năm 2016.

Năm 2017, cơ sở karaoke này được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra về an toàn PCCC tại cơ sở kinh doanh này vào các năm 2019, 2021 và gần đây nhất trong năm 2022.

Như VTC News đưa tin, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân. Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 7h ngày 7/9, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trở lại.

Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng Bình Dương cho biết, đến 21h tối 7/9, ngoài 32 thi thể được tìm thấy tại hiện trường, nạn nhân còn lại là nữ nhân viên nhảy từ trên lầu xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hơn 21h, công tác tìm kiếm nạn nhân đã hoàn tất, các lực lượng rút dần khỏi hiện trường.