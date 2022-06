Côn đồ ngang nhiên xông vào nhà đập phá mặc cụ bà 78 tuổi van xin

(VTC News) -

Chiều 28/6, đại diện Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã vào cuộc truy xét nhóm đối tượng vào một nhà dân ở ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đập phá tài sản.

Nhóm đối tượng đập phá toàn bộ đồ đạc đến khi hư hỏng bể nát không còn gì mới chịu bỏ đi.

Trước đó, lúc 15h45 ngày 27/6, có một nhóm hơn 10 người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi), ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì đập phá, chửi bới. Thời điểm đó, chỉ có bà cụ ở nhà và đang đứng trước sân.

Sau khi đập vỡ camera gắn ở cửa chính, mặc cho cụ bà 78 tuổi ra sức van xin, nhóm người kéo vào trong nhà tiếp tục đập phá cho tới khi toàn bộ đồ đạc hư hỏng, bể nát mới chịu bỏ đi.

Sau khi nắm thông tin, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã triệu tập một số đối tượng liên quan trong vụ việc.

Trong sáng 27/6, các cơ quan chức năng đã đến ghi nhận hiện trường và những thiệt hại do nhóm người này gây ra. Công an cũng trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra.

Theo tường trình của gia đình, cách đây 3 năm, con trai bà Thanh có thế chấp giấy tờ nhà đất để vay bên ngoài 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp, vay mượn này đã được chuyển sang một chủ nợ khác.

Gần đây, chủ nợ mới liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ. Khi chưa kịp xử lý khoản nợ trên thì bị nhóm đối tượng hung hăng đến đập phá, dọa nạt.

Liên quan đến vụ việc, nhiều hộ dân ở khu vực này bày tỏ sự bức xúc và lo lắng trước hành vi ngang nhiên kéo người đến đập phá nhà cửa người dân ngay giữa ban ngày.

Người dân đề nghị công an sớm làm rõ xử nghiêm các đối tượng.