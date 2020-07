Nhóm thanh niên cướp taxi, ép tài xế viết giấy vay nợ 250 triệu đồng

Ngày 24/7, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hà (29 tuổi), Phạm Đình Đan (21 tuổi), Trần Đình Phong (20 tuổi), Võ Hữu Sáu (19 tuổi, cùng trú huyện Cẩm Xuyên) và Sầm Văn Bính (29 tuổi, trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm thanh niên dùng kiếm ép tài xế ký giấy nợ rồi cướp xe. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, năm 2016, ông Phan Văn Hảo (50 tuổi, trú huyện Can Lộc), làm nghề lái taxi, vay hai cây vàng của một phụ nữ ở Hải Dương. Nhiều lần đòi nhưng ông Hảo chưa trả, chủ nợ gọi điện cho Hà nhờ giúp đỡ.

Chiều 21/7, Hà rủ 5 người bạn của mình gọi điện thuê ông Hảo chở cả nhóm từ thị xã Hồng Lĩnh vào biển biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) và biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) ăn uống.

Tối cùng ngày, khi vừa ăn nhậu xong ở biển Thiên Cầm, nhóm thanh niên dùng dao, kiếm đe dọa, ép ông Hảo ký giấy vay nợ 250 triệu đồng mà chúng soạn sẵn.

Hung khí nhóm thanh niên sử dụng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, nhóm Hà tiếp tục yêu cầu lái xe chở về cây xăng ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên. Tại đây, nhóm thanh niên ép tài xế 50 tuổi xuống đường, chiếm đoạt xe 7 chỗ rồi lái đi.

Nạn nhân sau đó trình báo vụ việc đến công an. Hơn một ngày điều tra, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên bắt nhóm của Hà khi họ đang lái ôtô chạy qua xã Cẩm Lĩnh.

Kiểm tra ôtô, cảnh sát thu nhiều kiếm, đao cùng tang vật liên quan. Công an đang truy tìm thanh niên còn lại trong nhóm của Hà.