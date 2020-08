Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh: Giải cứu thành công bé 2 tuổi là chiến công xuất sắc

Tìm thấy bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghẹn ngào giây phút đón con trở về

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định điều này trong lễ khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong vụ giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho rằng nếu kéo dài thời gian phá án, vụ án bế tắc sẽ khiến rất nhiều người băn khoăn, lo lắng.

"Đặt vào địa vị của người mẹ thì tôi cảm thấy rất lo lắng khi xảy ra sự việc. Tuy nhiên rất là mừng ngay buổi tối qua (22/8) lực lượng công an báo cáo đã phát hiện nơi giữ cháu bé và giải cứu thành công. Trong đêm hôm qua đã đưa cháu bé về an toàn với gia đình.

Theo tôi chiến công này thật sự xuất sắc, sự phối hợp của các đơn vị. Tôi cho rằng sự phối hợp này là rất cần thiết, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với Trung ương, địa phương với địa phương để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân", bà Giang nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị trong vụ án bé trai bị bắt cóc ở công viên Nguyễn Văn Cừ.

Cũng tại buổi lễ này, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị đối với lực lượng công an.

Vụ án xảy ra giữa trung tâm thành phố và vào ban ngày nên lực lượng công an đã xác định quyết tâm phá án nhanh nhất, giải cứu cháu bé về với gia đình.

Những ngày gần đây, vụ việc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) bị mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo điều tra, hồi 18h15 ngày 21/8, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai bị mất tích.

Theo trình báo, khoảng 16h30 cùng ngày, anh Hưng đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ. Anh Hưng ngồi uống nước ở cạnh khu vui chơi, đến khoảng 17h30 không thấy cháu Gia Bảo đâu. Anh Hưng thông báo bảo vệ công viên, cùng người nhà và mọi người tìm kiếm nhưng không thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án bắt cóc trẻ em, sáng 22/8 đơn vị đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng. Đồng thời, công an cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Hai nghi phạm liên quan đến vụ án được công an di lý từ Tuyên Quang về Bắc Ninh để điều tra.