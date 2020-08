Bố bé trai được tìm thấy ở Bắc Ninh: 'Tôi như sinh con thêm một lần nữa'

Tìm thấy bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghẹn ngào giây phút đón con trở về

Khuya ngày 22/8, nhận được tin cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) bị bắt cóc được công an giải cứu an toàn, rất đông người thân đã chờ đợi ở trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh để chờ đưa cháu từ Tuyên Quang về.

Đến 0h40 ngày 23/8, xe ô tô của lực lượng công an đưa cháu về tới nơi, đích thân Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh bế cháu bé từ trên xe vào phòng họp để trao cho gia đình trước sự chứng kiến của đại diện các ban ngành và hàng trăm người dân theo dõi.

Vợ chồng chị Yến vui mừng khi tìm thấy con trai an toàn sau 1 ngày mất tích.

Đón con từ tay của các chiến sĩ công an, anh Nguyễn Văn Hưng (phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, bố cháu bé) cho biết: "Khi nhìn thấy con tôi không biết nên khóc hay nên cười, lúc đó cảm giác như mình sinh con thêm một lần nữa và mình được sống một lần nữa".

Ôm con trai trong lòng, ông bố vẫn không tin vào điều kỳ diệu đang xảy ra: "Tôi không ngờ mọi thứ diễn biến và thành công quá nhanh như thế, tôi không nghĩ trong đêm nay mình lại có thể đón con về với gia đình".

Anh Hưng cho biết, từ lúc biết tin con mất tích, anh cố gắng không để bản thân suy sụp nhưng nước mắt cứ chảy ướt đẫm áo vì nhớ con.

Theo lời anh, để tìm thấy bé Gia Bảo sau chưa đầy 24 giờ là công sức rất lớn của cơ quan chức năng, lực lượng công an và cả người dân Bắc Ninh dù không quen biết nhưng đã hỗ trợ gia đình anh rất nhiều.

Anh Hưng thừa nhận bản thân đã lơ là trong việc trông con để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Từ sự việc này, anh Hưng cũng mong mọi người nên chú ý quan sát con, tránh để những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Gia đình cháu bé bị bắt cóc tặng hoa Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh

Cũng có mặt từ rất sớm tại trụ sở công an tỉnh Bắc Ninh để ngóng tin con, chị Cao Thị Ngọc Yến (mẹ của bé Gia Bảo) cho biết, hơn một ngày qua, chị Yến và gia đình không thể chợp mắt kể từ lúc con trai mất tích.

"Suốt đêm qua cho đến cả ngày hôm nay tôi thức trắng đêm, không tài nào chợp mắt nổi, cứ mở mắt ra là lại thấy hình bóng con. Cảm xúc đau đớn tột độ không thể nào diễn tả bằng lời", chị Yến nghẹn lời.

Nhớ lại sự việc chiều 21/8, lúc có người báo tin con mất tích khi đang chơi đại công viên, chị chết đứng người. Khoảng 18h30 đến 19h, vừa tìm con, chị vừa hy vọng có người quen biết bế con đi chơi.

“Nhưng đến hơn 21h, tôi gần như suy sụp hẳn, tôi bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu nhất, tôi sợ sẽ không được gặp con”, chị Yến nghẹn lời.

Một ngày trôi qua việc tìm kiếm như “mò kim đáy bể”, người mẹ trẻ chỉ còn biết chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng. Biết tin cơ quan công an và chồng đã đón được con khỏi tay kẻ bắt cóc, chị Yến mừng đến phát khóc như “được sinh con ra lần thứ hai”.

Cũng trong buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Thế Tùng cho biết, 21h30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại thời điểm đó, cháu bé vẫn đang ngủ ngon, không có biểu hiện sợ sệt so lắng. Sau đó, cháu bé được các y, bác sĩ khám sức khoẻ. Sức khoẻ của Gia Bảo bình thường. 1h15 ngày 23/8, Gia Bảo được bố mẹ đón về nhà.