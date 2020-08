Clip: Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh khai gì?

Khoảng 0h41 ngày 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao bé Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) cho gia đình sau 1 ngày mất tích.

Nghi phạm là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), cùng Đặng Văn Bằng (SN1987, trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cũng được công an di lý từ Tuyên Quang về trụ sở phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận có quan hệ tình cảm với Bằng. Tháng 2/2019, Thu mang thai 1 bé trai và hứa với người yêu sẽ sinh đứa con này. Tuy nhiên sau đó Thu không may bị sảy thai.

Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới.

Khoảng hơn 17h ngày 21/8, Thu đi qua công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh). Tại đây, Thu ngồi ở xích đu để quan sát những đứa trẻ không có người lớn trông coi. Do trước đó từng mang bầu con trai nên Thu chọn một bé trai để bắt cóc.

Khi bắt gặp cháu Bảo đang chơi một mình, Thu liền lại gần và rủ cháu bé đi theo. Sau đó Thu đưa cháu Bảo về nhà trọ tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh), mua đồ ăn, đồ chơi, quần áo mới và tắm rửa cho cháu bé.

Sáng hôm sau, Thu đưa bé trai ra Hà Nội và về Tuyên Quang tới gặp Bằng nói đấy là con mình nhưng Bằng không tin và khuyên Thu mang đứa trẻ trả về cho gia đình.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vui mừng bế cháu bé bị mất tích bàn giao lại cho gia đình.

Thu khai điện thoại di động không vào mạng được nên không biết thông tin gia đình và nhiều người đang tìm kiếm cháu bé trên mạng xã hội. Lúc 21h30 ngày 22/8, khi Thu đang ngủ cùng cháu Bảo thì công an ập vào bắt giữ.

Trước câu hỏi của báo chí về đây có phải là manh mối đầu tiên cho việc tìm ra đường dây mua bán trẻ em, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra. Tuy nhiên, theo vị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đây là một lời cảnh báo trong việc quan tâm, chăm sóc đến con trẻ.

"Mặc dù lực lượng công an sẽ luôn đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân nhưng vẫn còn nhiều đối tượng phạm tội manh động giữa ban ngày. Do đó chúng tôi sẽ sớm tập trung điều tra, hoàn tất hồ sơ và phối hợp với VKS, TAND tỉnh đưa ra xét xử" - Đại tá Tùng khẳng định.