Bé trai mất tích ở Bắc Ninh đã được tìm thấy

Tối 22/8, nguồn tin riêng của PV VTC News cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh. Hiện cháu bé an toàn và đang được đưa về gia đình.

"Chúng tôi đã truy tìm về phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh và thu được chứng minh thư của người đàn bà này và thu được bộ quần áo của cháu bé (thay để ngụy trang). Song song với đó, một mũi nghiệp vụ trên Tuyên Quang đã vào nhà người phụ nữ này và tìm được cháu bé" - vị lãnh đạo cho biết.

Cháu bé nghi bị bắt cóc.

Lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy cháu bé ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sau hơn 1 ngày bị bắt cóc.

Công viên nơi xảy ra vụ việc.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 16h ngày 21/8, cha bé Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi, đón cháu đi học về bằng ôtô và đưa ra công viên trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh chơi. Tuy nhiên khi vừa rời mắt một lúc, nhìn lên đã không thấy cháu đâu. Cha cháu bé vội đi tìm và gọi điện báo cho người nhà.

Ngay sau đó, người nhà báo Công an tỉnh Bắc Ninh. Nhận được tin báo, công an cùng người dân Bắc Ninh cùng gia đình cả đêm tìm kiếm cháu bé nhưng đến sáng nay vẫn chưa có thông tin gì.