Chủ tịch huyện Lục Ngạn: Người mắc COVID-19 trong khu cách ly do ủ bệnh từ trước

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản phê bình ông La Văn Lam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn vì để số ca F0 xuất hiện nhiều trong khu cách ly tập trung mà chưa có biện pháp quyết liệt để hạn chế.

Trả lời VTC News, ông La Văn Nam cho biết, hiện huyện Lục Ngạn có 39 điểm cách ly. Một số trường hợp mắc COVID-19 vừa được phát hiện tại khu cách ly là di chuyển từ khu vực Núi Hiểu (huyện Việt Yên) về, được huyện xác định có nguy cơ cao và đưa về khu cách ly điều trị.

Do vậy, những ca F0 là do ủ bệnh và nhiễm bệnh từ trước, chứ không phải do hiện tượng lây chéo tại khu vực. Còn lại các khu cách ly khác của huyện từ trước đến giờ đều không nảy sinh ca F0.

Hiện, còn 14 người trong khu cách ly này huyện Lục Ngạn vẫn đang bố trí mỗi người ở riêng một phòng, tuân thủ theo đúng quy định cách ly nghiêm ngặt.

"Việc các trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại khu cách ly này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thu hoạch vải thiều từ nay đến hết vụ vải, vì đây là những người ở vùng có dịch được chúng tôi đưa về cách ly, chứ toàn bộ nhân dân ngoài cộng đồng huyện Lục Ngạn không có dịch bệnh.

Rất mừng là khi những người này trở về thì được chúng tôi đưa vào khu cách ly ngay, và họ có mầm bệnh sẵn. Nếu chúng tôi mà cho họ về nhà thì sẽ rất nguy hiểm", ông La Văn Nam nhấn mạnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang).

Trong các ngày 10/6 và ngày 12/6, trong 2 lần liên tục lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly tập trung ở trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn, cho kết quả phát sinh 29 trường hợp F0.

Nhận xét của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân liên tiếp tăng F0 nêu trên là do việc thực hiện các quy định, quy trình trong công tác quản lý tại khu cách ly của huyện thiếu chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn vì để số ca F0 xuất hiện nhiều trong khu cách ly tập trung mà chưa có biện pháp quyết liệt để hạn chế.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật người được giao quản lý và cán bộ phụ trách y tế tại khu cách ly; khẩn trương chỉ đạo thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ở mức độ cao hơn, nếu trong những ngày tới số ca F0 trong khu cách ly của huyện này không giảm rõ rệt.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Việt Yên cũng bị phê bình do không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh.