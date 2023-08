Cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam

(VTC News) -

Theo quyết định, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Công an và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hội hoạt động.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao bức trướng với 8 chữ vàng "Trung thành - Tâm huyết - Đoàn kết - Gương mẫu" tặng CLB Sĩ quan Công an hưu trí Bộ Công an. (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tại dự thảo đề án, Bộ Công an đề nghị thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam là tổ chức Hội được hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không sử dụng biên chế Nhà nước; tự đảm bảo kinh phí; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội theo đúng chủ trương của Đảng; quy định tại Nghị định số 45/2010 của Chính phủ và phù hợp với tính chất, đặc điểm, nguyện vọng của đội ngũ cựu công an và yêu cầu quản lý cán bộ hưu trí của Bộ Công an.

Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam do Bộ Công an quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính, có phạm vi hoạt động toàn quốc, gắn với công an các cấp và được Đảng, Nhà nước giao một số nhiệm vụ theo quy định…

Việc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được thành lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo cán bộ công an hưu trí gắn kết nghĩa tình đồng đội; chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Qua đó, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

