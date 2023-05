(VTC News) -

Sáng 10/5, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (tỉnh Thái Nguyên), Bộ Công an tổ chức khai mạc triển lãm "75 năm - Công an Nhân dân làm theo lời Bác".

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Triển lãm trưng bày giới thiệu với công chúng khoảng 500 hình ảnh, 300 tư liệu, hiện vật và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng của lực lượng Công an Nhân dân.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Nội dung trưng bày được chia thành 4 chủ đề chính gồm: Bác Hồ với Công an Nhân dân; 75 năm Công an Nhân dân thi đua yêu nước, học tập Sáu điều Bác Hồ dạy; Dấu ấn những chiến công thầm lặng; Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các hình ảnh, tư liệu trưng bày tại Triển lãm khẳng định sự quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an Nhân dân; tình cảm, sự biết ơn và tri ân của lực lượng Công an Nhân dân đối với Bác kính yêu. Đồng thời, Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, phát triển, lan tỏa phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người.

Lực lượng CSGT hướng dẫn kỹ năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 20/5.

Anh Văn