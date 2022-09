Cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

(VTC News) -

Video: Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lũ ở Bắc Trung Bộ

Tối 29/9, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, tại Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rất to. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) đã xuất hiện lũ.

"Theo nhận định của chúng tôi, đêm nay (29/9) và ngày mai, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố sẽ xuống dần nhưng hạ lưu sông La (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) sẽ tiếp tục lên. Lũ trên sông Cả trong ngày mai ở Nam Đàn lên mức 7m trên báo động 2 là 0,1m; trên sông La tại Linh Cảm lên mức 4,6m, trên báo động 1 là 0,1m. Cảnh báo trong 24 giờ tới, trên các sông ở Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu sông Mã trên mức báo động 1", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, do mưa lớn và lũ xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vũng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý các huyện: Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Con Cuông, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương và Nam Đàn ở Nghệ An; huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Nhiều thôn, xóm ở Nghệ An đã bị cô lập khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: Trần Lộc).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay tới ngày 30/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 1/10, mưa vẫn xuất hiện trên diện rộng nhưng cường độ mưa có xu hướng giảm, số điểm mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ xảy ra cục bộ.

Cụ thể, theo dự báo, từ đêm 29/9 đến ngày 30/9, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đêm 30/9 đến ngày 1/10, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi 80mm.

"Để chủ động ứng phó lũ quét sạt lở đất và ngập lụt, người dân sinh sống trong vùng nguy cơ lũ quét cần theo dõi sát thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, lũ ngập lụt của các đơn vị dự báo khí tượng thuỷ văn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của cơ uqan phòng chống thiên tai tại địa phương khi được yêu cầu.

Người dân cũng cần thoát nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có dấu hiệu trượt lở đất hoặc di tản đến khu vực trú ẩn an toàn có nền đất cao, không đi qua và đến gần các vùng sạt lở đất, không đi lại qua sông suối, khu vực đã xảy ra mưa lớn, nước chảy xiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra", ông Dũng khuyến cáo.