Ảnh: Lũ cô lập hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh, giao thông tê liệt

Video: Nước lũ cô lập hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh

Để ứng phó những diễn biến xấu của mưa lũ, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, có kế hoạch giảm áp lực ngập lụt cho vùng hạ du, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, ứng cứu, đảm bảo an toàn các hồ chứa.

Huyện Hương Sơn, từ 20h ngày 28/9 đến 11h ngày 29/9, có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 290 đến 380 mm. Mực nước trên sông Ngàn Phố đo tại Trạm thủy văn Sơn Diệm lúc 11h là 12,62 m, dưới mức báo động 3 là 38 cm. Hiện tại, nước tiếp tục lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 13h ngày 29/9 có nơi trên 60 mm như: Thụy Phúc (Thái Bình) 81,4 mm, Vụ Bản (Nam Định) 79,6 mm, Bắc Sơn (Ninh Bình) 63 mm, Hà Sơn (Thanh Hóa) 86,4 mm, Thanh Mai (Nghệ An) 161,8 mm, Hưng Phú (Nghệ An) 126,6 mm, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 71,6 mm…

Dự báo, từ đêm 29/9 đến ngày 1/10, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.