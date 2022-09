Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính từ ngày 28/9 đến 13h ngày 29/9 trên địa bàn Nghệ An đã có 2 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ. Hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập, 13 ngôi nhà bị tốc mái, 25 ngôi nhà bị sạt lở; gần 600 ha lúa bị thiệt hại; hơn 17.000 con gia cầm bị chết. Có 35 điểm sạt lở, ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. (Ảnh: TH)