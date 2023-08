Cần hơn nửa tỷ đồng để tiêu hủy vật chứng vụ án ma túy lớn ở Kon Tum

Cụ thể, theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum, số tiền trên được chi để tổ chức các cuộc họp và phục vụ việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của vụ án “Thái Tự Lực (Cai Zi Li), Phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy” được lực lượng Công an phát hiện vào tháng 8/2019 tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Về phương án tiêu hủy, Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum sẽ ký hợp đồng thuê trọn gói với công ty đủ điều kiện tiêu hủy từ thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ tài sản, vật chứng cần tiêu hủy.

Được biết số lượng vật chứng, tài sản cần tiêu hủy là gần 50 tấn, trong đó hóa chất và chất lỏng trên 37.300kg; máy móc, thiết bị và các vật dụng khác dùng cho việc sản xuất ma túy khoảng 10 tấn.

Lực lượng Công an đột kích xưởng sản xuất ma túy lớn ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum thu giữ gần 50 tấn vật chứng, tài sản phục vụ việc sản xuất ma túy.

Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum, trong quá trình triển khai thực hiện việc tiêu hủy các vật chứng của vụ án đơn vị gặp khó khăn về nguồn kinh phí phục vụ cho việc tiêu hủy cũng như công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành liên quan.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum cũng đã có báo cáo, tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum xin chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí phục vụ việc tiêu hủy.

Về vấn đề hỗ trợ kinh phí tiêu hủy, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum trả lời, Cục thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp. Theo quy định phân cấp quản lý ngân sách thì kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương và do ngân sách Trung ương bảo đảm cho Bộ Tư pháp.

Do đó để có nguồn kinh phí tiêu hủy vật chứng, tài sản, tang vật của vụ án Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tiếp tục làm tờ trình gửi Tổng Cục thi hành án dân sự, Vụ kế hoạch tài chính- Tổng Cục thi hành án dân sự để xem xét, cấp bổ sung kinh phí tiêu hủy vật chứng.

Do còn phải chờ đợi nguồn kinh phí nên đến nay Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum vẫn chưa thể tổ chức tiêu hủy được gần 50 tấn vật chứng, tài sản vụ án ma túy lớn được lực lượng Công an phát hiện tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vào tháng 8/2019 do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.