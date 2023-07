Sơn La: Bắt giữ nam thanh niên 'ôm' 27.000 viên ma tuý tổng hợp

(VTC News) -

Trưa 23/7, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ Quàng Văn Quyết (SN 1999, trú tại bản Huổi Nhương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm 150 túi bên trong chứa 27.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã định mang về xuôi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Quàng Văn Quyết tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo Công an tỉnh Sơn La, tuyến đường quốc lộ 6 là cung đường mà các đối tượng ma túy thường xuyên hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy về xuôi tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin Quyết sẽ đi qua địa bàn huyện Vân Hồ vào rạng sáng ngày 22/7 nên đã bố trí nhiều mũi chốt chặn trên các cung đường, quyết tâm không để lọt tội phạm.

Khi thấy xe taxi chở Quyết xuất hiện, tổ công tác ập tới từ các hướng nhanh chóng khống chế thành công đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Viên Minh