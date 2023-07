Huế: Khởi tố, bắt tạm giam lái xe biển Lào phê ma tuý tông 5 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Quang (SN 1995, trú phường Thuận An, TP Huế) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào đêm 24/7, tại Km 7+600, Quốc lộ 49A (xã Phú Dương, TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến cháu Phan Nguyễn Tường V. (SN 2016, ngụ xã Phú Dương) chết tại chỗ và 4 người khác bị thương nặng.

Phạm Văn Quang tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cấp cứu người bị nạn, điều hòa giao thông và làm rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Quang điều khiển ô tô mang biển số đăng ký tại Lào, số hiệu 2462 đi trên quốc lộ 49A hướng Thuận An lên trung tâm TP Huế.

Khi đến vị trí trên, ô tô chạy với tốc độ lớn đi sang phần đường bên trái va chạm với anh Đoàn Công Phi L. (SN 1997) đang đi bộ.

Sau đó, Quang điều khiển tiếp tục chuyển hướng chếch qua phần đường bên phải và va chạm vào xe mô tô 75H1 - 70022, do anh Phan Văn X. (SN 1988) chở vợ và hai cháu Phan Văn Phúc T. (SN 2020) và cháu Phan Nguyễn Tường V. (SN 2016).

Bước đầu, cơ quan công an xác định ô tô nhãn hiệu huyndai Elantra mang biển số Lào 2462 là của Ngô Đức Th. (SN 1987, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tối 24/7, Quang đến nhà nghỉ Panorama hotel tại phường Thuỷ Xuân (TP Huế) gặp Thường, sau đó Quang lấy xe trên đi về Thuận An và gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn do Quang gây ra khiến 5 người thương vong.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện Phạm Văn Quang dương tính ma tuý. Tại thời điểm gây tai nạn, Phạm Văn Quang không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Sở GTVT Thừa Thiên - Huế xác minh xem lái xe này có bằng lái ô tô hay không.

Người ra, Cơ quan điều tra cũng đang đấu tranh làm rõ hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe để xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN VƯƠNG