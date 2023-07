Hiện trường vụ xe biển Lào gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong ở TP Huế

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, anh Đ.C.P.L (SN 1987, trú thôn Dương Nổ Nam) do nhà chuẩn bị có đám cưới nên đi bộ ra khu vực quốc lộ 49 gần nhà để đón người quen thì bất ngờ bị ô tô biển số Lào mang số hiệu 2462 do Phan Văn Q. (SN 1995, trú Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, TP Huế) cầm lái đi từ hướng biển Thuận An lên Trung tâm TP Huế tông trúng và bị thương nặng.