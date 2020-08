Cách ly 100 người tiếp xúc thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT nghi mắc COVID-19

Ngày 19/8, một lãnh đạo UBND thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, qua rà soát, bước đầu lực lượng chức năng địa phương xác định có 51 trường hợp tiếp xúc gần với ông N.T.C. (34 tuổi, trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) - chồng của BN981, dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo vị lãnh đạo này, từ ngày 8-10/8, thầy C. được phân công đến coi thi tại điểm thi số 50, Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

"51 trường hợp tiếp xúc gần với thầy C. là học sinh, giáo viên, nhân viên khách sạn và lãnh đạo địa phương. Trong thời gian thầy C. coi thi ở huyện thì những người tiếp xúc đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Hiện tại, tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm", vị lãnh đạo thị trấn Khâm Đức nói.

Trong khi đó, trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Nông Sơn cho biết đã nhận được kết quả xét nghiệm ban đầu ông C. dương tính SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo huyện Nông Sơn, ông C. công tác ở Trường THPT Nông Sơn nhưng được phân công coi thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn.

Cơ quan chức năng huyện Nông Sơn rà soát và xác định có 49 người tiếp xúc gần với ông C. Họ được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ để cách ly tập trung. Trong đó có 32 người là cán bộ, giáo viên; 17 người là học sinh Trường THPT Nông Sơn.

Bệnh nhân 981 là nữ, 32 tuổi, trú khối Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An. Chỗ ở hiện nay: Thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An.

Từ ngày 10/7, bệnh nhân nghỉ việc để đi chữa bệnh.

Từ 13-16/7, bệnh nhân nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân được chồng chăm nuôi và tiếp xúc với 4 người đến thăm.

Ngày 17/7, bệnh nhân xuất viện và được chồng đưa về nhà. Tại đây, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và không đi đâu.

Lực lượng chức năng Quảng Nam đưa lương thực vào khu vực đang bị phong tỏa để hỗ trợ cho người dân.

Từ 18-25/7, bệnh nhân ở tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với nhiều người đến thăm. Ngày 26/7, bệnh nhân được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng Tiểu phẫu, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hội An. Ngày 1/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế.

Sáng 14/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trạm Y tế xã và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/8. Ngày 18/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An