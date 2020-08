Quảng Nam dỡ bỏ phong tỏa nhiều khu vực có ca mắc COVID-19

Ngày 18/8, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - cho biết UBND thị xã vừa quyết định kết thúc phong tỏa một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

Lực lượng chức năng dỡ bỏ phong tỏa khu vực đội 1, phường Điện Nam Đông.

Theo đó, 23h13 ngày 17/8, thông tin từ ngành Y tế tỉnh xác nhận, tất cả mẫu xét nghiệm COVID-19 của công dân tại các khu vực phong tỏa của xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Trung và phường Điện Nam Đông đều có kết quả âm tính.

Do đó, UBND thị xã Điện Bàn quyết định kết thúc phong tỏa hàng loạt khu vực gồm: Tổ 3, 4, 5, 6, thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng; thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ; thôn Nam Hà, xã Điện Trung; đội 1 và chợ Lai Nghi, khối 7B, phường Điện Nam Đông.

Mặc dù được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, thế nhưng UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chấp hành nghiêm việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước đó, ngày 2/8, tỉnh Quảng Nam quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các khu vực trên.

Từ 0h ngày 17/8, khối Thịnh Mỹ được dỡ bỏ phong tỏa.

Từ 0h hôm qua (17/8), khối Thịnh Mỹ (phường Cẩm An, TP Hội An) và khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Nam, huyện Thăng Bình cũng được dỡ lệnh phong tỏa.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, trong đó có thị xã Điện Bàn.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An