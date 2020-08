Phong tỏa khối phố có 4 ca COVID-19 ở Hội An thêm 7 ngày

Chiều 13/8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chỉ đạo tiếp tục phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Hội An.

Khối An Hội sẽ bị phong tỏa thêm 7 ngày.

Theo đó, ông Tân chỉ đạo khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội - nơi có 4 bệnh nhân COVID-19. Đây là khu vực có khoảng 450 hộ dân với 2.000 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện phong tỏa là 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 14/8.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 13/8.

Tại khối An Hội, ngành Y tế đã lấy 538 mẫu xét nghiệm đợt 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong đợt 2 lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 81 ca mắc COVID-19.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An