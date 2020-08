Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam xuất viện

Ngày 18/8, tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết ngành Y tế địa phương tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 11 bệnh nhân COVID-19.

6 trường hợp được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam xuất viện sáng nay.

5 trường hợp được chữa khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: BN433 (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), BN643 (trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước), BN834 (trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), BN773 (trú phường Cẩm Phô, TP Hội An), BN622 (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

6 trường hợp còn lại được điều trị khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam gồm: BN519 (trú khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An), BN549 (trú chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An), BN563 (trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), BN564 (trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn), BN551 (trú chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An), BN616 (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Tiến sĩ Mai Văn Mười thông tin thêm, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang tiếp tục điều trị 55 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó BN883, 83 tuổi, đang trong tình trạng nặng, thở oxy, tiên lượng nguy cơ tim mạch cao; 15 bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nhẹ.

2 bệnh nhân 716 và 719 xuất viện ngày 13/8.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang điều trị cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước đó, ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 2 bệnh nhân 716 và 719.