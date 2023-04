Ca sỹ Hà Nhi: 'Hoàng Dũng là nguồn cảm hứng của tôi'

(VTC News) -

Sau thành công của The masked singer Việt Nam - Ca sĩ mặt nạ, Hà Nhi công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình mang tên I see you. Nữ ca sỹ vừa tiết lộ khách mời đồng hành trong dự án âm nhạc lần này chính là Hoàng Dũng.

“Tôi có niềm tin rằng Dũng là người đem được năng lượng rất tốt cho khán giả của mình. Thứ nhất là về cách Dũng làm được những concert cá nhân và để lại dấu ấn đối với khán giả, khán giả của Dũng cũng rất văn minh và dễ thương. Tôi nghĩ rằng khán giả của cả hai khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo nên một đêm diễn rất dễ thương", Hà Nhi chia sẻ.

Hà Nhi nói cô muốn tìm một người gần như tương phản với mình về tính cách để khán giả có dịp được tận hưởng những cảm xúc và câu chuyện trong âm nhạc khác nhau. "Tôi thích sự lãng mạn và dễ thương trong cách nói chuyện của Dũng. Dũng còn trẻ nhưng rất có chiều sâu và chừng mực, bản thân tôi thích những nghệ sỹ như vậy. Mặc dù tôi và Dũng chỉ gặp nhau được vài lần nhưng rất quý mến nhau, tôi rất hạnh phúc khi mời được em ấy tham gia concert”, nữ ca sỹ nói thêm.

Đặc biệt, Hà Nhi cũng tiết lộ Hoàng Dũng chính là một trong những nguồn cảm hứng để cô mạnh dạn làm concert đầu tiên của mình. “Dũng là 1 trong những nguồn cảm hứng để tôi quyết định làm concert riêng của mình. Tôi nhìn thấy Dũng cố gắng rất nhiều và cũng nhìn thấy em ấy được yêu thương rất nhiều. Tôi tin rằng cả hai rất có duyên với nhau nên mới có thể hội ngộ, hợp tác trong concert lần này", Hà Nhi tâm sự.

Hà Nhi phấn khích khi mời được Hoàng Dũng tham gia vào concert của mình.

Vốn có bề dày kinh nghiệm làm concert, Hoàng Dũng không ngần ngại chia sẻ cho Hà Nhi những lời khuyên. “Tôi nghĩ rằng concert đầu tiên của một nghệ sỹ thì chắc chắn sẽ hồi hộp, sẽ có những sự biến chuyển tâm lý cho đến ngày biểu diễn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sau đêm diễn, Hà Nhi sẽ có rất nhiều cảm xúc tuyệt vời.

Tôi nghĩ rằng hãy cứ thoải mái, hát bằng tất cả những gì mình có. Một điều chắc chắn rằng khán giả trong đêm concert của Hà Nhi sẽ không giống với khán giả của tất cả chương trình khác. Khi hát với một sân khấu có 100% là fan của mình, sẽ là một cảm giác hết sức tuyệt vời”, Hoàng Dũng tâm sự.

Hà Nhi và Hoàng Dũng sẽ có những tiết mục kết hợp đặc biệt.

Từng bị gắn mác "ca sỹ cover", Hà Nhi đã vụt sáng, thăng hạng nhanh chóng trong sự nghiệp lẫn nhan sắc. Không chỉ sở hữu chất giọng nội lực, nữ ca sỹ luôn truyền tải những câu chuyện, nguồn năng lượng tích cực đến khán giả. Có thể nói, I see you chính là bước ngoặt để Hà Nhi chứng minh năng lực và tri ân những khán giả luôn yêu thương mình.

Live concert đầu tiên của Hà Nhi sẽ được tổ chức vào lúc 18h30 ngày 14/04 tại Đà Lạt.

