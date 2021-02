Hoàng Dũng: 'Tôi luôn không tự tin về ngoại hình của mình'

(VTC News) -

Năm 2020 đánh dấu một năm thành công của Hoàng Dũng trong làng nhạc Việt khi MV Nàng thơ và dự án 25 với một album vật lý và 2 live concert cùng tên tại Hà Nội và TP.HCM được đón nhận rất nhiệt thành từ giới yêu nhạc.

"Hoàng tử tình ca" thế hệ mới có những chia sẻ với VTC News về thành công và kế hoạch vượt ngưỡng của mình trong thời gian tới.

MV Nàng Thơ của Hoàng Dũng

- Năm 2020, anh gặt hái được thành công tuyệt vời với Nàng thơ và dự án 25. Anh có thể chia sẻ về thành công này?

Điều đầu tiên phải nói sẽ là những lời cảm ơn rồi. Hoàng Dũng muốn cảm ơn tới khán giả của mình vì đã chờ đợi cũng như dành thật nhiều tình cảm cho những dự án vừa qua của Hoàng Dũng.

Nàng thơ cùng với album 25 chắc chắn sẽ là một dấu mốc trong công việc mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng.

- Theo anh, có bao nhiêu phần trăm là may mắn trong đó?

Cũng không rõ là có bao nhiêu phần trăm nhưng Hoàng Dũng tin là mình đã gặp rất nhiều sự may mắn khi làm dự án lần này. May mắn vì gặp gỡ được những cộng sự hiểu mình, may mắn vì trong suốt quá trình đi quay hay thực hiện hình ảnh đều gặp thời tiết thuận lợi, và may mắn hơn cả là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng, 2 concert khép lại dự án 25 vẫn có cơ hội được tổ chức và thật sự đã trở thành một dấu mốc đáng nhớ. Bao nhiêu đó may mắn có phải là quá nhiều không?

- Anh là người cần mẫn làm việc, nhưng thành công chỉ vừa mới thực sự đến. Anh đón nhận nó như nào, có cảm giác choáng ngợp không?

Tôi vui vẻ đón nhận nó thôi. Tôi thừa nhận mình là một người có nhiều tham vọng, dù khoảng thời gian gần đây tôi nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, nhưng không có nghĩa là trước đó tôi chỉ làm việc mà không quan tâm đến mức độ thành công của các sản phẩm mình gửi tới.

Tôi nghĩ người nghệ sĩ nào cũng mong sản phẩm của mình thành công trong mắt công chúng. Hơn nữa, khi làm việc chăm chỉ cộng với một tham vọng đủ và đúng, nó khiến cho tôi cảm thấy mình đang thật sự tạo ra giá trị có ích cho bản thân cũng như cho người hâm mộ.

Ban đầu khi thấy sản phẩm của mình được đón nhận nồng hậu, tôi cũng hơi bất ngờ vì nó không giống với tưởng tượng của tôi. Nhưng thật sự là khán giả yêu thích âm nhạc của mình, nên hạnh phúc vì điều đó mới phải.

Hoàng Dũng có một năm rất thành công với dự án 25 và ca khúc Nàng thơ.

- "Nàng thơ", tác phẩm cho thấy anh không còn là nhạc sĩ mộng mơ? Anh có tiếc khi đánh dấu mình đã sang một giai đoạn mới của sự trưởng thành?

Không tiếc một chút nào, tôi vui là đằng khác khi thấy mình đang dần trưởng thành theo từng ngày. Tôi nghĩ mỗi giai đoạn mình sẽ có một tư duy và góc nhìn cuộc sống khác nhau, và tôi luôn muốn khám phá nhiều góc nhìn mới, tư duy mới trong bản thân mình.

Những điều đó sẽ là những chất liệu và cảm hứng để công việc sáng tác của tôi ngày càng đa dạng và hay hơn. Tuy nhiên cần đính chính lại là dù có bước qua giai đoạn mới thì hiện tôi vẫn thấy tôi nhiều mộng mơ lắm.

- Có điều gì anh đáng tiếc ở thủa thanh xuân đã qua không?

Tôi vẫn còn đang rất trẻ mà, tôi mới bước qua một nửa thanh xuân thôi.

Tôi luôn tự dặn bản thân mình hãy sống và làm mọi việc sao cho mình không phải hối tiếc bất kỳ điều gì, nên cho đến bây giờ tôi nghĩ rằng tất cả những quyết định mà bản thân mang đến đều sẽ mang bản thân đến một trải nghiệm đáng nhớ.

Tôi luôn tự dặn bản thân mình rằng hãy sống và làm mọi việc sao cho mình không phải hối tiếc bất kỳ điều gì. Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng

Tuy nhiên, nếu như được lựa chọn lại, tôi nghĩ tôi sẽ chọn dành nhiều thời gian để học và nghiên cứu về âm nhạc nhiều hơn. Tiếc một điều rằng càng ngày tôi càng nhận ra tôi yêu âm nhạc và nghệ thuật đến thế nào.

- Ở tuổi 25, bỗng dưng anh thay đổi phong cách, người ta thấy anh trẻ trung hơn, unisex hơn. Tại sao vậy?

Chắc có lẽ là do tâm hồn của tôi đang tự do hơn. Tôi không phải là một người “đẹp” sẵn, và trước giờ tôi vẫn luôn không tự tin về ngoại hình hay phong cách thời trang của mình.

Sự thay đổi này chắc tôi phải dành thật nhiều lời cảm ơn tới những đồng đội trong nhóm của tôi vì đã giúp tôi nhận ra rằng phong cách ăn mặc không phải là mặc làm sao cho người ta xuýt xoa vì mình đã đủ đẹp, mà là mặc làm sao để người ta thấy được cá tính hay một phần tâm hồn của mình ở trong đó, và quan trọng nhất là khiến cho mình tự tin và “be yourself” hơn. Tôi yêu bản thân mình ở thời điểm hiện tại.

Hoàng Dũng chia sẻ anh không phải là người “đẹp” sẵn, và trước giờ anh luôn không tự tin về ngoại hình của mình. (Ảnh: Giang Lê)

- Anh quan niệm thế nào về hạnh phúc?

Được làm điều mình thích, được sống một cuộc sống mình mong muốn bên cạnh những người mình yêu, sau đó là được làm điều có ích cho bản thân và cộng đồng.

- Anh sẽ làm gì sau thành công của dự án 25. Vượt ngưỡng có khó với anh không?

Nhiều người hỏi tôi rằng tôi có áp lực không khi suy nghĩ về việc vượt qua sự thành công của 25, tôi nghĩ “không” là một câu nói dối.

Tuy nhiên, tôi không đặt những dự án của mình nói chung hay 25 nói riêng lên bàn cân để tạo áp lực cho mình, tôi chỉ muốn được tiếp tục cống hiến hết sức mình như những gì tôi đã làm ở 25 hay Nàng thơ thôi. Kết quả hay thành tựu, khán giả sẽ là người thưởng thức và đánh giá. Tôi tôn trọng thẩm mỹ của khán giả.