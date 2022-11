Mono, Hoàng Dũng xác nhận tham gia lễ hội âm nhạc lớn cuối năm

(VTC News) -

Với chủ đề “Bức họa đa sắc từ những mảnh vỡ”, chương trình sẽ được viết như một cuốn truyện với 6 hồi mang thông điệp tích cực. Mỗi hồi sẽ là một màu sắc riêng biệt, một câu chuyện khác nhau được dẫn dắt thông qua âm nhạc từ 6 nhóm nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ tham gia vào đại nhạc hội.

Không chỉ quy tụ những cái tên rap, indie và underground nổi tiếng mang đậm tinh thần của Hội đồng Hội như Cá Hồi Hoang, Ngọt, The Flob, Hoàng Dũng, CAM, Kiên, chương trình năm nay còn có sự xuất hiện của Karik, Only C, B Ray, Lou Hoàng, MONO…

Đáng chú ý là cái tên MONO, em trai Sơn Tùng M-TP, chỉ sau 3 tháng debut nam ca sĩ sinh năm 2000 ngày càng chứng tỏ sức hút. Bản thân Mono cũng thừa nhận không dám tin khi trở thành hiện tượng chỉ sau 3 tháng đi hát với bản hit Waiting For You. Nam ca sĩ được mời tham dự nhiều chương trình lớn, đứng chung sân khấu cùng các tên tuổi đình đám.

MONO nhận được lượng fan lớn dù mới chỉ 3 tháng làm ca sĩ.

Lễ hội âm nhạc Hội đồng Hội 2022 sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn SECC (quận 7, TP.HCM)