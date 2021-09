Bộ Y tế: Nhiều test nhanh COVID-19 giảm giá 20.000 - 70.000 đồng/test

Ngày 27/9, lãnh đạo Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết, hiện cả nước có khoảng 90 loại test nhanh đang được lưu hành, bao gồm cả sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Trước 20/8, giá test nhanh dao động từ khoảng 100.000 - 198.000 đồng/test. Tuy nhiên, theo cập nhật đến ngày 25/9, một số doanh nghiệp có điều chỉnh giá, trong đó, mức giảm khoảng 20.000-70.000 đồng/test.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. (Ảnh minh hoạ)

Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế ngày 24/8, đã có nhiều test nhanh SARS-CoV-2 giảm giá. Trong 7 loại vừa được Bộ Y tế cập nhật, có 3 loại điều chỉnh giá, gồm:

Standard Q COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu, giá 4.452.000 đồng/hộp 25 test (178.080 đồng/test). Mức giá này được điều chỉnh giảm gần 500.000 đồng/hộp so với giá trong lần công bố ngày 13-7.

Humasis COVID-19 Ag Test của Hàn Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch tỵ hầu, với giá 128.000 đồng/test. Mức giá này giảm so với lần công bố ngày 13/7, mỗi test giảm 70.000 đồng.

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test của Trung Quốc, xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch mũi hoặc mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người, do 2 công ty nhập khẩu. Trong đó, một công ty công bố giá 109.200 đồng/test (giảm 75.800 đồng/test so với lần công bố ngày 28/7). Công ty còn lại công bố giá 79.800 đồng/test (giảm 29.400 đồng/test so với lần công bố trước).

Một số test nhanh COVID-19 mới cập nhật có giá từ 116.000 đồng đến 168.000 đồng/test.

Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sinh phẩm/trang thiết bị y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 chủ động nguồn hàng, có kế hoạch ổn định, dự trữ nguyên liệu, tăng cường sản xuất, nhập khẩu đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng theo quy định; chịu trách nhiệm về công bố giá và rà soát công bố giá theo quy định; xem xét giảm giá bán sinh phẩm, trang thiết bị y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch.

Bộ Y tế cũng cho biết Bộ sẽ liên tục cập nhật danh sách, giá cả các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành, cấp giấy phép nhập khẩu từ ngày 28/7 đến nay. Những sản phẩm đã thông báo nhưng có thay đổi về giá cũng được cập nhật.

Các Sở Y tế và các bệnh viện, viện nghiên cứu có thể tham khảo báo giá và các thông tin kèm theo để chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Test nhanh COVID-19 là phương pháp xét nghiệm giúp kiểm tra, đánh giá và sàng lọc một cách nhanh chóng các ca nghi ngờ nhiễm bệnh trong cộng đồng. Test nhanh sẽ tiến hành định tính kháng thể trong các mẫu bệnh phẩm để đưa ra kết quả xét nghiệm. Sau test nhanh, các quy trình xét nghiệm khẳng định, cách ly y tế và điều trị bệnh lý sẽ được thực hiện nếu như cần thiết. Hiện nay, các xét nghiệm test nhanh được thực hiện với mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu, dịch họng và máu.

Bộ Y tế cũng đề nghị các Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát các sản phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường và hiện tượng lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để nâng giá, đội giá, đảm bảo chất lượng và giá cả thị trường.

Về ý kiến cho rằng giá test nhanh COVID-19 ở Việt Nam cao hơn nhiều so với giá gốc, lãnh đạo Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế cho biết theo quy định, giá test nhanh là do doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm. Các địa phương tự triển khai đấu thầu mua sắm.

"Bộ Y tế hiện không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chưa có quy định", vị này cho biết.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương, ông Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết giá bộ test xét nghiệm nhanh COVID-19 mua số lượng lớn tại nước ngoài chỉ khoảng 35.000 đồng/test.

Ông Hồng Anh đề xuất, cũng giống như vaccine, Bộ Y tế chủ trì cùng các địa phương đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất bộ test xét nghiệm nhanh để mua số lượng lớn đến 100 triệu bộ với chi phí gốc.