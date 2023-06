Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung trao đổi bên lề Đối thoại Shangri-La

Theo AFP, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã có cuộc trao đổi ngắn vào tối 2/6 tại Singapore, sau khi Bắc Kinh từ chối lời mời liên quan cuộc gặp chính thức giữa hai quan chức hàng đầu về quốc phòng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (trái) và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP)

Trong thông báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc - Chuẩn tướng Pat Ryder, nêu rõ hai Bộ trưởng Lloyd Austin và Lý Thượng Phúc “đã có cuộc trao đổi ngắn gọn tại bữa tối khai mạc Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai quan chức đã bắt tay, nhưng không có cuộc trao đổi thực chất".

Cũng theo ông Ryder, Lầu Năm Góc tin tưởng vào nỗ duy trì các đường dây liên lạc thông suốt “và sẽ tiếp tục tìm kiếm những cuộc thảo luận quân sự có ý nghĩa ở nhiều cấp độ để quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm".

Bộ trưởng Austin và các quan chức khác của Mỹ đang nỗ lực củng cố các liên minh và quan hệ đối tác ở châu Á để đối trọng với Trung Quốc, song cũng có những dấu hiệu thăm dò cho thấy hai bên đang nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương.

Trước đó, Mỹ đã đề nghị Bộ trưởng Lý Thượng Phúc gặp người đồng cấp Austin bên lề Đối thoại Shangri-La, song phía Trung Quốc đã từ chối.

Ngày 2/6, Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 - Diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á thu hút các quan chức quân đội cấp cao, nhà ngoại giao, nhà sản xuất vũ khí và nhà phân tích an ninh từ khắp nơi trên thế giới - đã bắt đầu diễn ra tại Singapore.

Mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, những tác động đối với châu Á từ cuộc xung đột tại Ukraine sẽ là tâm điểm chú ý tại hội nghị an ninh hàng đầu của khu vực diễn ra từ ngày 2 - 4/6 này.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận tại Diễn đàn cũng sẽ đề cập đến cấu trúc an ninh đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm hiệp ước AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ, cũng như Nhóm Bộ tứ gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ; các vấn đề liên quan lĩnh vực an ninh toàn cầu như những tác động an ninh của cạnh tranh công nghệ và mạng, những thách thức của việc phát triển năng lực quân sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, những khía cạnh hạt nhân của an ninh khu vực...

Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002 như một nền tảng cho hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu khu vực và thế giới. Hội nghị bao gồm các bài phát biểu, tranh luận và các cuộc trao đổi riêng liên quan đến an ninh giữa các đại biểu cấp cao.

Trong những năm qua, Diễn đàn này đã cung cấp một nền tảng có giá trị, cởi mở và trung lập để các bên trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc phòng và an ninh quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 năm nay thu hút hơn 550 đại biểu từ hơn 40 quốc gia tham dự. Sự kiện thường niên này đã bị hủy bỏ vào năm 2020 và 2021 do đại dịch COVID-19.

(Nguồn: vietnamplus)