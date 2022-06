Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung Quốc gặp mặt bên lề Đối thoại Shangri-La

(VTC News) -

Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Reuters dẫn lời quan chức 2 nước cho biết, cuộc gặp này nhằm đảm bảo căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc không leo thang thành vấn đề quân sự hoặc thông tin sai lệch.

Tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, trọng tâm của cuộc gặp là thiết lập các hành lang bảo vệ trong bối cảnh quan hệ 2 nước căng thẳng.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng đây là một cuộc họp chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề rất quan trọng, nhưng phía Mỹ không mong muốn công bố thông tin rộng rãi", quan chức Mỹ cho biết.

Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rằng Bắc Kinh sẽ thảo luận về việc hợp tác với Mỹ.

Cuộc gặp có thể bao gồm cả những vấn đề mà hai bên bất đồng, như Đài Loan và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đối thoại an ninh Shangri-La lần thứ 19 chính thức khai mạc vào tối 10/6 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Hơn 500 đại biểu quốc tế là các nguyên thủ, các nhà ngoại giao, các chính khác, các học giả quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ tham dự Đối thoại năm nay.

Sự kiện này là cơ hội để các quan chức quốc phòng, các chuyên gia, học giả thảo luận về những giải pháp thúc đẩy sự ổn định cho khu vực. Mỗi quốc gia sẽ mang tới diễn đàn những mối quan tâm và quan điểm riêng đối với vấn đề an ninh… Nhưng điểm chung là đều hướng tới một môi trường an ninh ổn định đồng thời thu hẹp những khác biệt. Nhìn góc độ bao quát, cơ hội đối thoại gia tăng sẽ làm giảm bớt nguy cơ rủi ro trong môi trường an ninh, địa chính trị biến động như hiện nay.

“Chúng tôi tin rằng sau đại dịch COVID-19, những cuộc họp, đối thoại như thế này sẽ tiếp tục trở lại như bình thường. Việc Singapore đón rất đông đại biểu tham gia hoạt động ngoại giao quốc phòng này sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết những thách thức của khu vực”, ông James Crabtree, Giám đốc Điều hành Viện nghiên cứu quốc tế châu Á nói.