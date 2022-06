Trung Quốc, Nga tố Mỹ châm ngòi căng thẳng bán đảo Triều Tiên

(VTC News) -

Theo đó, trong phiên họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) hôm 8/8, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên "phát triển đến mức như ngày nay, chủ yếu là do các chính sách của Mỹ", đồng thời kêu gọi Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Anna Evstigneeva lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhấn mạnh Triều Tiên cần viện trợ nhân đạo nhiều hơn và phương Tây nên ngừng đổ lỗi cho nước này gây căng thẳng.

Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa từ đầu năm đến nay.

Về phía Mỹ, Phó Đại sứ Mỹ Jeffrey DeLaurentis bác bỏ cáo buộc, khẳng định các biện pháp trừng phạt hiện tại là nhằm đáp trả những hành động của Triều Tiên. Bên cạnh đó quan chức Mỹ còn bảo vệ cho đề xuất bổ sung thêm trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

"Chúng tôi muốn đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết. Chúng tôi cũng đã chuyển thông điệp này qua các kênh, bao gồm cả các thông điệp cá nhân cấp cao từ các quan chức cấp cao của Mỹ tới quan chức cấp cao của Triều Tiên", ông Jeffrey DeLaurentis nói.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song bảo vệ các cuộc thử nghiệm tên lửa của nước này, nhấn mạnh Hiến chương Liên hợp quốc quy định "mọi quốc gia đều có quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể".

Phiên họp hôm 8/6 là lần đầu tiên các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an phải giải thích lý do sử dụng quyền phủ quyết theo nghị quyết được Đại hội đồng thông qua ngày 26/4.

Trước đó, Hội đồng Bảo an không thể thông qua nghị quyết áp thêm lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên do sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 một dự thảo nghị quyết nhắm vào Triều Tiên bị chặn tại Hội đồng Bảo an.

Giới chức Seoul và Washington cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Mỹ cho biết Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa vào "bất cứ thời điểm nào".

Triều Tiên đã thực hiện ít nhất 18 đợt thử vũ khí trong năm nay. Trong vụ thử mới nhất, Triều Tiên đã bắn 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là lần phóng thử với số tên lửa lớn nhất của Bình Nhưỡng trong một ngày.