Bộ đội Biên phòng TP.HCM tạm giữ 3 sà lan khai thác cát trái phép

(VTC News) -

Ngày 12/10, Thiếu tá Nguyễn Hoàng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TP.HCM), cho biết, thời gian qua, nhiều đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên khai thác cát trái phép trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Trước thực trạng đó, Đồn Biên phòng Long Hòa đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ.

Khoảng 22h ngày 11/10, trong lúc đang tuần tra, tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hoà phát hiện 3 sà lan đang thực hiện hành vi bơm hút cát từ biển lên.

Tổ công tác đồn Biên phòng Long Hòa, Bộ đội Biên phòng TP.HCM kiểm tra phương tiện bơm hút cát trái phép. (Ảnh: Lương Kiểm)

Các phương tiện gồm: BV-1458 do ông Nguyễn Văn Quân, (SN 1985), làm thuyền trưởng; phương tiện SG-8764 do ông Nguyễn Văn Quân, (SN 1989), làm thuyền trưởng và phương tiện SG-3162 do ông Vũ Văn Chiến (SN 1995, cùng trú tại Nam Định), làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, 3 phương tiện trên đã bơm hút cát trái phép từ biển lên phương tiện hơn 55m3 cát. Các chủ phương tiện trên đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép khai thác cát.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản làm việc đối với 3 chủ phương tiện, yêu cầu đưa phương tiện về neo đậu tại Trạm kiểm soát Đồng Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.