Những doanh nghiệp nào đang khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng?

UBND tỉnh huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện có 4 doanh nghiệp đang khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng, trong đó 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép, 1 doanh nghiệp do UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép.

Một điểm khai thác cát tại hồ Dầu Tiếng.

3 doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép khai thác cát gồm: Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Khoáng sản Huy Phát do ông Nguyễn Sơn Trường là người đại diện theo pháp luật.

Giấy phép khai thác được cấp ngày 30/3/2020, thời hạn khai thác 5 năm kể từ ngày ký. Công ty này đăng ký 2 bến bãi tại Ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa và Ấp Đồng Sến, xã Định An (huyện Dầu Tiếng).

Theo giấy phép đăng ký, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Khoáng sản Huy Phát có 6 tàu khai thác cát nhưng hiện nay công ty này chưa cung cấp số liệu công suất khai thác cát từng tàu.

Thứ 2 là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và May thêu Tân Tiến do ông Lê Văn Bé Hai là người đại diện theo pháp luật. Giấy phép khai thác cấp ngày 30/7/2018, thời hạn hoạt động 5 năm kể từ ngày ký.

Công ty này đăng ký 2 bến bãi hoạt động tại ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, hiện có 1 bến bãi đang hoạt động. Công ty Tân Tiến có 4 tàu đăng ký khai thác cát với sản lượng khai thác từ 150m3/h - 800m3/h.

Thứ 3 là Công ty TNHH Hoàng Trúc My được cấp giấy phép khai thác ngày 22/9/2020. Thời hạn hoạt động 17 năm kể từ ngày ký. Công ty này do bà Trịnh Hoàng Trúc My là người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH Hoàng Trúc My đăng ký 2 bến bãi hoạt động ở Ấp Hòa Lộc và Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa. Hiện có 1 bến bãi đang hoạt động tại Ấp Hòa Thành.

Theo đăng ký, Công ty này có 5 tàu khai thác cát và đã đi vào hoạt động 1 tàu với sản lượng 360m3/h.

Thứ 4 là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dương Đại Lực, được UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép ngày 20/8/2015. Thời hạn hoạt động 10 năm kể từ ngày cấp phép. Công ty này do ông Nguyễn Thanh Hưng là người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dương Đại Lực đăng ký 2 bến bãi hoạt động tại Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa. Hiện có 1 bến bãi đang hoạt động với 2 tàu khai thác có sản lượng từ 75-200m3/h.

Xe tải chở cát hàng chục tấn đang lưu thông trên đường chỉ dành cho xe có trọng tải 8 tấn.

Như VTC News đưa tin, thời gian gần đây tình trạng xe chở cát quá tải từ lòng hồ Dầu Tiếng (Bình Dương) hoạt động khá rầm rộ, nhiều xe chạy với tốc độ cao gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương không vào cuộc xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc.