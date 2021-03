Biểu tình Myanmar căng thẳng: Đình công quy mô lớn lan ra toàn quốc

(VTC News) -

Hàng nghìn người biểu tình xuống đường ở Yangon và Mandalay, các thành phố lớn nhất Myanmar, cũng như các thành phố khác, tiếp tục phong trào ủng hộ dân chủ. Tại thành phố Dawei phía Đông Nam, Liên đoàn Quốc gia Karen – nhóm vũ trang dân tộc thiểu số lâu đời nhất Myanmar – đứng bảo vệ những người biểu tình.

(Ảnh minh họa: Reuters)

18 tổ chức người lao động làm việc ở Myanmar cùng kêu gọi toàn quốc ngừng làm việc ngày 8/3, để phản đối việc quân đội không công nhận kết quả bỏ phiếu hồi tháng 11/2020, trong đó đảng của bà Aung San Suu Kyi giành chiến thắng. Quân đội Myanmar sau đó đã bắt giữ nhà lãnh đạo dân sự này cùng nhiều quan chức khác của đảng bà, cam kết tổ chức một cuộc bầu cử mới nhưng những người biểu tình không chấp nhận.

Các tổ chức người lao động kêu gọi công dân tham gia phong trào bất tuân dân sự. “Chúng ta không thể chỉ bằng lòng với việc tạo ra những người tử vì đạo khi chiến đấu vì nền dân chủ Myanmar. Chúng ta phải chiến thắng trận chiến này, và ngừng làm việc kéo dài trên toàn quốc là con đường hướng đến chiến thắng của mọi người”.

Các tướng lĩnh quân đội Myanmar trong khi đó đang chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế. Đại diện Liên hợp quốc kêu gọi cần có các biện pháp để chấm dứt tình trạng bạo lực đã khiến ít nhất 61 người biểu tình thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính. Mỹ, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên quân đội Myanmar, trong khi đó phần lớn các nước khác kêu gọi các bên liên quan có giải pháp hòa bình.

Lực lượng cảnh sát Myanmar hôm 7/3 ra tuyên bố cho biết những người xúi giục các hoạt động chống lại nhà nước sẽ bị truy tố theo luật. Tuyên bố cũng cho biết lực lược an ninh sẽ tìm và bắt giữ những người biểu tình vì lý do an ninh quốc gia.

Quân đội Myanmar cũng cảnh báo trên truyền hình nhà nước MRTV rằng những người gây ra thương tích cho lực lượng an ninh và thuyết phục người dân tham gia phong trào bất tuân dân sự có thể bị kết án tối đa 20 năm tù theo các luật hiện hành.

Theo Reuters, các cửa hàng, nhà máy, ngân hàng tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar hôm 8/3 đã đóng cửa trong sự kêu gọi đình công của các công đoàn lớn. Chỉ có một số quán trà nhỏ mở cửa. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết binh sĩ bắn các phát đạn chỉ thiên tại một số địa điểm và kiểm tra xe ở Yangon để ngăn chặn người biểu tình tụ tập.