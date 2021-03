Chính biến Myanmar: Một quan chức thiệt mạng, cảnh sát bị tố dùng bạo lực

(VTC News) -

Hãng tin Reuters của Anh đã có được những bức ảnh thi thể của ông Khin Maung Latt. Hình ảnh, được cho là chụp lúc ông này đã chết, cho thấy có một miếng vải lớn đầy máu quấn quanh đầu ông.

Ba Myo Thein, một quan chức khác thuộc thượng viện Myanmar (đã bị giải tán sau cuộc đảo chính), cho biết có các báo cáo về vết bầm tím trên đầu và cơ thể của Khin Maung Latt, làm dấy lên nghi ngờ rằng ông đã bị sử dụng bạo lực.

“Có vẻ như ông ấy đã bị bắt vào ban đêm và bị tra tấn nghiêm trọng” ông nói với Reuters. "Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cảnh sát ở Pabedan, quận Yangon nơi Khin Maung Latt bị bắt, từ chối bình luận.

Tang lễ của ông U Khin Maung Latt

Các công đoàn kêu gọi "đóng cửa nền kinh tế"

Các công đoàn lớn của Myanmar đã kêu gọi thành viên tổng đình công, đóng cửa nền kinh tế từ 8/2 để hỗ trợ chiến dịch chống lại cuộc đảo chính của quân đội.

“Tiếp tục các hoạt động kinh tế và kinh doanh như bình thường... sẽ chỉ có lợi cho quân đội khi họ kìm hãm sức lực của người dân Myanmar”, một liên minh gồm 9 công đoàn cho biết.

“Đã đến lúc phải hành động để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Chúng tôi kêu gọi... đóng cửa hoàn toàn và kéo dài nền kinh tế Myanmar”, họ tuyên bố.

Phát ngôn viên của quân đội không trả lời bình luận của Reuters.

Cảnh sát sử dụng hơi cay giải tán đám đông

Trong khi đó, lực lượng an ninh tiếp tục trấn áp các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp Myanmar.

Người biểu tình phản ứng khi cảnh sát dùng hơi cay tại Yangon. (Ảnh: EPA-EFE)

Một số cuộc biểu tình lớn nhất trong những tuần gần đây được tổ chức vào 7/3. Truyền thông địa phương cho biết cảnh sát đã bắn lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông hàng chục nghìn người ở Mandalay. Ít nhất 70 người đã bị bắt.

Cảnh sát cũng phóng hơi cay và lựu đạn gây choáng về phía người biểu tình ở Yangon và thị trấn Lashio, theo video đăng trên Facebook.

Một nhân chứng cho biết cảnh sát đã nổ súng để phá vỡ một cuộc biểu tình ở thị trấn đền thờ lịch sử Bagan, và một số cư dân cho biết trong các bài đăng trên mạng xã hội rằng đạn thật đã được sử dụng.

“Họ đang giết người như giết gà giết chim vậy”, một người lãnh đạo cuộc biểu tình nói với đám đông ở Dawei. “Chúng ta sẽ làm gì nếu không nổi dậy chống lại? Chúng ta phải nổi dậy”.

Hơn 1.700 người đã bị quân đội giam giữ tính đến hôm 6/3, theo số liệu từ nhóm của Hiệp hội Hỗ trợ cho Tù nhân Chính trị (AAPP).

“Những người bị giam giữ đã bị đấm và đá bằng ủng quân đội, bị đánh bằng dùi cui của cảnh sát và sau đó bị lôi vào xe cảnh sát,” AAPP nói. "Các lực lượng an ninh đã tiến vào các khu dân cư và cố gắng bắt giữ thêm những người biểu tình, bắn và phá hủy các ngôi nhà".

Liên hợp quốc cho biết lực lượng an ninh Myanmar khiến hơn 50 người chết trong khi dập tắt các cuộc biểu tình và đình công phản đối đảo chính.

Tờ Global New Light Of Myanmar do nhà nước điều hành dẫn tuyên bố của cảnh sát cho biết lực lượng an ninh đang giải quyết các cuộc biểu tình theo quy định của pháp luật. Họ cho biết các lực lượng đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để phá vỡ các cuộc bạo loạn và biểu tình đang chặn đứng đường phố.

Quân đội Myanmar bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với những người biểu tình.