Biến đổi khí hậu sẽ khiến lũ lụt ở New York diễn ra thường xuyên hơn

(VTC News) -

Reuters dẫn tuyên bố của Thống đốc New York Kathy Hochul cảnh báo, những trận mưa xối xả gây ra lũ quét ở thành phố New York hôm 29/9 phản ánh những tác động do biến đối khí hậu gây ra và chúng sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

Trước đó, ngày 29/9, mưa lớn với lượng mưa gần 200 mm ở một số khu vực của New York đã khiến thành phố này ngập nặng. Nước lũ chỉ bắt đầu rút dần vào trưa 30/9.

Lực lượng cứu hộ New York di chuyển bằng xuồng tại quận Westchester kiểm tra các tòa nhà để tìm nạn nhân bị mắc kẹt trong lũ lụt lớn ở Mamaroneck, ngoại ô Thành phố New York hôm 29/9. (Ảnh: Reuters)

Một bệnh viện ở quận Brooklyn cho biết họ sẽ sơ tán tất cả bệnh nhân và nhân viên sau sự cố mất điện khi nước lũ lên cao. Các quan chức bệnh viện cho biết đã chuyển sang sử dụng nguồn điện dự phòng nhưng việc sửa chữa sẽ yêu cầu cắt điện trong vài ngày.

Mưa lớn cũng biến một số đường phố New York thành sông, khiến xe buýt và ô tô mắc kẹt trong nhiều giờ, đồng thời buộc một số tuyến tàu điện ngầm và đường sắt đi lại phải ngừng hoạt động. Các chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, và một nhà ga tại sân bay LaGuardia đã được sơ tán.

Theo Thống đốc Hochul việc đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp cho phép phân bổ nguồn lực nhanh hơn để đối phó với khủng hoảng, sẽ vẫn có hiệu lực trong sáu ngày tới. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo do lũ lụt ở New York vừa qua.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết đã gửi cảnh báo lũ quét cho hơn 8,5 triệu người tại các khu vực thuộc bang New York và New Jersey khi lượng mưa tăng đột biến.

Khoảng 25 triệu người tại khu vực đông bắc nước Mỹ dự kiến chịu ảnh hưởng từ lũ lụt, trong đó ba bang New York, New Jersey và Connecticut đối mặt nguy cơ lũ quét trung bình. Các chuyên gia thời tiết dự báo lượng mưa sẽ ở mức 50-100 mm, song một số khu vực có thể hứng lượng mưa 127 - 200 mm.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo các khu vực trũng thấp gần bờ biển và những nơi chịu ảnh hưởng từ thủy triều có thể bị ngập tới 0,3 m