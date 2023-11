Bị tranh giành khách, tài xế xe ôm đâm chết người

(VTC News) -

Chiều 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự với Đặng Văn Thành (58 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) để làm rõ hành vi giết người.

Đặng Văn Thành bị bắt. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, lúc 10h23 cùng ngày, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo về vụ án giết người xảy ra ở khu vực Công viên Cây Xanh (đường 30/4, phường 2, TP Tây Ninh).

Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương và người dân bắt giữ đối tượng Thành khi trên tay hắn còn đang cầm hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, Thành khai làm nghề chạy xe ôm và thường đậu xe ở khu vực Công viên Cây Xanh để chờ khách.

Trưa 29/11, khoảng 6 người chạy xe ôm đến giành khách với Thành, trong đó L.H.T (30 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) chạy đến đánh Thành. Thành chạy xe về nhà và đón xe buýt quay trở lại “tính sổ” với những người đánh mình.

Khi gặp anh T., Thành dùng thanh kim loại đâm anh T để trả thù. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Thành bị bắt ngay sau đó.

Trước đó, vụ việc tương tự liên quan đến việc tranh giành khách của nhau cũng xảy ra.

Ngày 21/10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang điều tra làm rõ vụ 2 đối tượng liên quan đến vụ tấn công người gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường An Phú.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 20/10, anh N.T.L (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang đứng trên đường Mai Chí Thọ đoạn giao với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lúc này, có 2 nam thanh niên đi trên một xe máy chạy đến, tiếp cận anh L. Sau đó, anh L bị những người này tấn công khiến anh gục tại chỗ.

Anh L được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu sau đó. Riêng 2 đối tượng gây án đã lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường An Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Cao Trung (2 anh em, làm nghề tài xế xe ôm công nghệ).

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tranh giành khách.