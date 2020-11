Bí thư TP.HCM: Để ông già, hiệp sĩ 'bỏ vợ con' đi chống tội phạm là không ổn

Sáng nay (12/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hiệp sĩ chống tội phạm kiểu tự phát là không ổn

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định cần thiết phải ra đời lực lượng này, bởi “Lãnh đạo quản lý địa phương mà cho ông già, anh hiệp sĩ “bỏ vợ con” để đi nghĩa hiệp, chống tội phạm theo kiểu tự phát là không ổn”.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Tuy nhiên, ông Nên cũng bày tỏ băn khoăn “Tổ chức lực lượng này thì phải bàn lấy nguồn ở đâu, chế độ như thế nào. Lấy lực lượng công an nghỉ hưu bổ sung cho lực lượng này là không ổn, người già cũng không ổn”. Từ đó, ông đề nghị phải tiếp tục bàn sâu, bàn kỹ trước khi đưa ra lực lượng này.

Tại tổ thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã lý giải nguyên nhân phải đưa ra Luật này. Theo ông, thực tế lực lượng này đang tồn tại ở địa phương chứ không phải đến bây giờ có luật này để sinh ra lực lượng mới, chúng ta đã có những văn bản điều chỉnh khác nhau, có cái chưa thành luật nên cần khái quát lại thành luật.

“Ví dụ công an xã không chính quy, trong nhiệm kỳ này đã có luật để trình ra quốc hội nhưng sau đó được chỉ đạo chờ Luật Công an Nhân dân. Công an xã bây giờ phải chính quy, nếu bây giờ ban hành Luật Công an xã trên cơ sở pháp lệnh công an xã thì nó không phù hợp với Luật Công an nhân dân. Nên Quốc hội đồng ý là không đưa chương trình đó vào luật nữa mà xem xét xây dựng luật cho lực lượng không chuyên trách này. Đây là cơ sở để ra Luật này”, Bộ trưởng Tô Lâm phân tích.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, Luật này cũng khái quát tổ chức lại, đưa những người dân, những người có trách nhiệm, tâm huyết có đủ điều kiện cùng với lực lượng công an, chính quyền, quân đội để tham gia đảm bảo trật tự an ninh cơ sở.

“Luật này không khác xa mấy với Luật dân quân tự vệ. Với phương thức 4 tại chỗ, lực lượng này rất quan trọng”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết của luật này, cũng như lực lượng này.

Tăng số lượng chứ không hề giảm

Theo ĐBQH Nguyễn Minh Hoàng (TP.HCM), các nhiệm vụ đề ra trong dự án luật không có nhiệm vụ nào lực lượng này có thể chủ trì. Vậy đây có phải lực lượng không?

Cho rằng “Dự thảo Luật chưa đánh giá được tác động chính sách cho lực lượng này”, Đại biểu Hoàng nhấn mạnh “Khi đưa ra lực lượng nào thì phải có chính sách cho họ kể cả bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, dự thảo Luật chưa nói đến vấn đề kinh phí bảo đảm cho lực lượng này”.

Tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại tổ.

Cũng theo vị Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, quan điểm của luật đây là lực lượng quần chúng tự nguyện. Mà hiện nay, ở địa bàn có nhiều lực lượng tự nguyện tham gia đảm bảo trật tự trị an ở cơ sở. Cùng với đó, dự luật này đưa ra cũng tác động đến rất nhiều dự luật khác, ví dụ như chưa tính đến tuổi của lực lượng này. Dự thảo luật chỉ nói từ 18 tuổi trở lên chứ không nói đến bao nhiều tuổi thì hết.

Đáng chú ý, Đại biểu Hoàng cũng cho rằng, dự thảo luật không phản ánh chính xác thực tế số lượng tăng, giảm khi đưa ra lưc lượng này. “Nếu theo tính toán của cơ quan soạn thảo luật, chúng ta sẽ có 1,5 triệu người tham gia lực lượng này và hưởng ngân sách. Nếu lực lượng này ra đời thì giảm được 500.000 người đang tham gia ở các lực lượng “dân phòng - bảo vệ dân phố - công an xã bán chuyên trách”.

Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, theo báo cáo gần đây thì cả 3 lực lượng này trên toàn quốc chỉ có 651.000 người. Như vậy, khi lực lượng này ra đời sẽ tăng lên 800.000 người hưởng ngân sách chứ không phải là giảm 500.000 người như Ban soạn thảo luật đưa ra.

“Chúng ta nghiên cứu ra lực lượng mà không chính danh, không có tuổi, ngân sách đội lên thì không nên. Nên làm tốt chính sách, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cũ chứ không nên thành lập lực lượng mới” - Thiếu tướng Hoàng nêu quan điểm.

Đồng quan điểm trên, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, theo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, khi kinh tế đi lên thì lẽ ra an ninh phải tốt hơn rất nhiều, phải bớt người đi. Điều này thể hiện ở nhiều quốc gia xung quanh chúng ta.

“Ở nước ngoài chẳng thấy dân phòng, dân phố gì hỏi thăm cả, nhưng khi có vấn đề phát sinh, lái xe quá tốc độ sẽ có người xuất hiện. Từ vấn đề này chúng ta cần đẩy mạnh quản lý bằng công nghệ chứ không phải tăng lực lượng lên”, Đại biểu Nghĩa nói.