Bí thư Hà Nội: Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch

Sáng 17/8, phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ Công an TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác tham mưu tích cực, chủ động và hiệu quả của Công an TP, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của thành phố những năm qua, trong đó nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Công an TP Hà Nội phải tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy.

Ông nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị phải xây dựng lực lượng Công an TP Hà Nội thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, trước hết là vững mạnh về chính trị, có chất lượng và sức mạnh chiến đấu cao; là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an Hà Nội cần chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường.

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới, lãnh đạo Thành ủy cho rằng yếu tố quan trọng hàng đầu là phải giữ vững được sự ổn định về chính trị, đảm bảo vững chắc về quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô giữ vai trò nòng cốt.

“Đảng bộ và Công an Thành phố cần nhận thức sâu sắc, vinh dự, tự hào và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trái tim của cả nước...”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ.