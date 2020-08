Thủ tướng: Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, tinh nhuệ

Sáng nay (8/8), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII.

Dự Đại hội có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là phong trào thi đua xuyên suốt được Bộ Công an phát động hàng năm, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Từ các phong trào thi đua xuất hiện nhiều sáng kiến, nhiều mô hình hay trong tổ chức phong trào thi đua như: “Làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ”; “Ra sức thi đua, vì bình yên biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân”; “Cấp trên nêu gương, đơn vị kỷ cương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”…

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sỹ không ngừng nâng cao trách nhiệm, sáng tạo triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội; dũng cảm, mưu trí, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án luôn vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; các vụ án lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng điều tra, làm rõ; nhiều chuyên án lớn về tội phạm mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu hàng trăm bánh heroin, hàng tấn ma túy tổng hợp gây tiếng vang trong xã hội.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; những mô hình hay, phát huy tác dụng tiếp tục được phổ biến, nhân rộng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, thi đua để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; Quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, lan tỏa; góp phần xây dựng hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam đẹp trong lòng dân và bạn bè quốc tế”.

Tại Đại hội, các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" đã chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm cá nhân trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm cũng như thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chia sẻ về những khó khăn vất vả trong công tác pháp y, Trung tá Đặng Hải Dũng, Giám đốc Trung tâm Pháp Y, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an cho biết, do đặc thù công việc nên cán bộ Pháp y thường xuyên phải khám nghiệm và giải phẫu tử thi. Trong nhiều vụ án phải khai quật tử thi để khám nghiệm, do hiếu kỳ, nhiều người dân ra xem nhưng cũng né tránh khi lượng pháp y đi qua.

“Có những người đốt lửa khi chúng tôi đi qua. Một đồng nghiệp của chúng tôi hỏi: Anh sao họ lại đốt lửa, tôi chỉ biết trả lời chúng ta vừa khai quật tử thi để khám nghiệm. Mọi người sợ anh em mình lạnh nên đốt lửa cho ấm ấy mà. Sau đó chúng tôi về họp án, những cái bắt tay nồng ấm của đồng đội cùng những lời động viên phục các anh thật”, Trung tá Dũng kể lại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện công tác thi đua phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu của thi đua đó là đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Đồng thời tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, chú trọng giải quyết các việc khó, khâu yếu nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, chiến sỹ và việc khắc phục những hạn chế bất cập đang tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chiến đấu và phục vụ nhân dân.